Zinno, firma Patto segna giorno molto importante

Un "giorno molto importante" per l'area vesuviana: così Giorgio Zinno, sindaco di San Giorgio a Cremano, commenta il Patto educativo di comunità firmato tra quattro Comuni, presente il prefetto di Napoli Michele di Bari, e che vede in campo enti locali, scuole, parrocchie, centri sportivi e terzo settore, per porre in essere azioni di contrasto a fenomeni di dispersione scolastica e disagio educativo.

Un obiettivo ambizioso condiviso anche dall'arcivescovo di Napoli, Mimmo Battaglia che, attraverso Gennaro Pagano, ha preso parte al tavolo insieme ad una rappresentanza dei parroci dei quattro Comuni (oltre a San Giorgio, anche Ercolano, Portici e San Sebastiano al Vesuvio) e alle forze dell'ordine, sottolineando l'importanza della presenza della Chiesa nella comunità e il lavoro formativo e di supporto che le parrocchie possono dare in ambiti delicati che hanno a che fare con famiglie e minori.

"Forti anche dell'esperienza della Città dei Bambini e delle Bambine affidata al presidente del Consiglio comunale Michele Carbone, di cui la nostra città ha esportato il modello, costruiremo percorsi condivisi che, attraverso i vari attori, garantiscano piena partecipazione dei nostri ragazzi alle attività messe in campo per consolidare o trasformare, dove necessario, il proprio territorio in un contesto educativo diffuso", commenta il sindaco. "Nei nostri quattro comuni del vesuviano - i primi a firmare questo Patto che discende dalle delibere di Giunta approvate dai quattro Comuni su tale tema - abbiamo gli strumenti e le risorse umane necessarie per raggiungere questi obiettivi e puntiamo a diventare centrali per allargare sempre più la rete di enti pronti a mettersi al lavoro in questa direzione".

Il Patto prevede anche un tavolo di monitoraggio periodico, sotto il coordinamento del Comune di San Giorgio a Cremano per la valutazione delle azioni previste. "Costruiamo comunità coese e percorsi condivisi con responsabilità e coraggio. Insieme possiamo fare molto per i nostri ragazzi", conclude Zinno.





