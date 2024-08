Uomo gambizzato nel centro di Napoli

I carabinieri di Napoli della compagnia Centro sono intervenuti intorno alle 10.30 all'ospedale Pellegrini per un ferito: l'uomo, un 59enne napoletano già noto le forze dell'ordine, è stato raggiunto da due colpi d'arma da fuoco alle gambe. Non è in gravi condizioni ed è cosciente.

Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, l'uomo sarebbe stato avvicinato da alcuni sconosciuti in via San Pantaleone, in centro. Uno di questi gli avrebbe sparato alle gambe senza alcun apparente motivo.

Le indagini sono in corso per chiarire dinamica e matrice.





