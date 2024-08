Sospesa l'Alta velocità Roma-Napoli,ritardi fino a 4 ore

Ancora disagi nel trasporto ferroviario. Dopo i problemi dei giorni scorsi, il caos ha interessato la linea tra Roma e Napoli, con la sospensione dell'Alta velocità. Ritardi fino a quattro ore, almeno fino a questo momento, per una tratta che normalmente si dovrebbe percorrere in meno di un'ora e un quarto. Ventitré i treni coinvolti direttamente e diversi altri che hanno subito variazioni. Da Napoli si segnalano una decina di treni in arrivo e altrettanti in partenza sulla direttrice Nord con ritardi importanti.

A rallentare il traffico sono stati due incendi vicino ai binari dell'alta velocità, con il necessario intervento dei vigili del fuoco e la conseguente sospensione della viabilità ferroviaria. Il primo rogo è scoppiato nelle vicinanze della linea ferroviaria tra Salone e Anagni, tra le province di Roma e Frosinone, il secondo tra Gricignano e Caserta, in Campania. "I treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale tra Napoli e Roma via Cassino, registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 240 minuti e subire limitazioni di percorso", ha informato la stessa Trenitalia. Una 'via crucis' che, per motivi diversi, si è verificata in altre occasioni in questa stagione estiva. Caos dunque in tante stazioni dove gli arrivi ritardati hanno causato anche lo slittamento delle partenze, con disagi per tante famiglie che cominciano in questi giorni le loro vacanze estive. Tra queste viene segnalata la stazione di Firenze Santa Maria Novella dove turisti e pendolari hanno atteso i treni verso la Capitale anche trenta minuti. Disagi per i ritardi, dopo la sospensione dell'Av Roma-Napoli, anche alla stazione Centrale di Milano.

Ma il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, difende le performance del settore. Con riferimento proprio ai treni ha detto che "il tasso di puntualità oggi e del 91% per i regionali e dell'83% per l'alta velocità e gli intercity. Stiamo recuperando anni di ritardo", ha commentato il leader della Lega e vicepremier intervenendo agli Incontri al caffè de La Versiliana a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca.

Il Pd invece lo attacca e lancia la campagna digitale "#SalviniExperience". "La campagna mira a evidenziare i disagi che milioni di italiani e turisti - denuncia il gruppo della Camera - stanno affrontando a causa di ritardi nei treni, taxi introvabili, voli cancellati e traffico congestionato".

Il Codacons chiama alla responsabilità Trenitalia e Italo: "Le ripercussioni dei ritardi sono non solo per l'alta velocità, ma anche per intercity e regionali, e coinvolgono migliaia di viaggiatori che stanno subendo disagi enormi. Un episodio - sottolinea l'associazione riferendosi a quanto accaduto sulla Roma-Napoli - che si aggiunge ai numerosi problemi tecnici dei giorni scorsi registrati sulla rete ferroviaria, e che arriva nel bel mezzo delle partenze estive degli italiani, aggravando i disagi per l'utenza. Invitiamo Trenitalia e Italo - afferma ancora il Codacons - a prestare la dovuta assistenza ai viaggiatori sia nelle stazioni, sia all'interno dei treni, e ad informare correttamente circa i rallentamenti sulla linea, i tempi di percorrenza e le possibilità di rimborso dei biglietti non usufruiti".



