'Restate a Napoli', su il sipario con Valerio Lundini

Prende il via domani la IV edizione di 'Restate a Napoli' la rassegna estiva di arte, musica e teatro che dal 9 al 16 agosto trasformerà piazza del Plebiscito in un grande teatro all'aperto, con otto giorni di spettacoli gratuiti di musica, teatro e danza. Saranno Valerio Lundini e i VazzaNikki (alle ore 21) i protagonisti della prima serata anticipati dal debutto degli allievi della comunità artistica C.I.O.E.' con "Sacro delirio". In apertura (alle ore 19:30) la band El Camino del Alma.

Sotto la direzione artistica di Lello Arena - spiega una nota - l'evento promette di consolidare il successo delle passate edizioni. La rassegna è finanziata dal Comune di Napoli. Lo scopo è offrire ai turisti, e i cittadini, che affollano la città in agosto, spettacoli dal vivo con artisti di diversi generi provenienti dal panorama nazionale con un forte richiamo a quelli partenopei, per valorizzare i giovani dando loro un palcoscenico prestigioso e un momento concreto per mettersi alla prova e dimostrare le loro doti artistiche.



