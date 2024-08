Relax e buona cucina per la vacanza ischitana di Robert De Niro

Sembrava che quella ad Ischia dovesse essere soltanto una toccata e fuga ed invece Robert De Niro è restato più giorni del previsto sull'Isola verde, dove è arrivato con moglie e figlia domenica mattina a bordo del Disco Volante, uno yacht di 36 metri. Prima tappa al Giardino Eden e poi dal pomeriggio la barca è rimasta ormeggiata al porto turistico di Casamicciola.

In questi giorni ad Ischia De Niro ha cercato soprattutto relax e privacy, scendendo a terra poche volte; per questo il personale di Marina di Casamicciola ha steso attorno al Disco Volante un discreto ma efficace cordone di vigilanza che ha tenuto alla larga curiosi e paparazzi.

Oltre a vivere l'isola dal mare, con le uscite in barca per il bagno, l'attore è stato per due volte al Regina Isabella: del più famoso hotel ischitano ha visitato le storiche terme e ne ha poi assaggiato la cucina, pranzando al ristorante stellato Indaco dove ha potuto assaggiare i piatti dello chef Pasquale Palamaro.

Ieri mattina invece tappa da Danì Maison, il ristorante due stelle Michelin di Nino Di Costanzo che per De Niro ha anche anticipato l'inizio del servizio. Menù degustazione completo e poi vini rigorosamente ischitani, quelli delle cantine Mazzella: "Una persona davvero speciale", racconta lo chef Di Costanzo, "socievole ed affabile. Ha assaggiato molti piatti apprezzandoli tutti e si è detto estasiato di Ischia, la nostra isola gli è piaciuta tantissimo ed ha voluto restarci più tempo del previsto, credo si sia goduto appieno questi giorni di vacanza trascorsi qui".

Oggi in tarda mattinata il Disco Volante ha mollato gli ormeggi in direzione Amalfi ma poco prima della partenza la figlia dell'attore, la piccola Gia Vittoria (avuta lo scorso anno dalla sua attuale compagna, Tiffany Chen), ha voluto giocare ancora un po' con la piccola colonia di germani reali che da qualche anno si è stabilita in un angolo del porto turistico casamicciolese.

"Siamo stati onorati della presenza di un mito del cinema del livello di De Niro - racconta il sindaco del comune isolano Giosi Ferrandino - ed abbiamo assecondato il suo desiderio di discrezione durante la sua permanenza; ritengo sia importante far sentire a proprio agio i nostri ospiti dando loro la possibilità di apprezzare in totale relax tutto quello che di bello e di buono Casamicciola e l'isola intera hanno da offrire".



