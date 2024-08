Prefetto,Patto educativo è tela dove ognuno mette un colore

"Io credo e auspico che ognuno di noi possa mettere un colore vivace perché la composizione di questa coloritura possa davvero diventare un'opera d'arte per le nuove generazioni". Lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, a margine della firma del Patto educativo di comunità per prevenire fenomeni di povertà educativa, dispersione scolastica e disagio formativo sottoscritto a San Giorgio a Cremano.

Nel corso del suo intervento, il prefetto ha paragonato il Patto educativo ad una grande tela dove ciascuno ci mette un colore: "dalle modalità con cui mettiamo il colore, quel dipinto può riuscire a scuotere e diventare un'opera d'arte oppure una tela che va buttata nel secchio dell'immondizia". Quindi, con i cronisti ha aggiunto: "L'arte scuote, non rasserena. Ma proprio perché scuote, ha la capacità di far progredire le comunità".

E nel ringraziare i sindaci, "perché hanno avuto la capacità di mettersi insieme con i parroci e di creare questa sinergia, nell'immediatezza della proposta che è venuta in Prefettura", ha aggiunto: "C'è molto da lavorare, è una grande sfida. Ma sono convinto che questa situazione possa essere davvero accompagnata con tutti gli strumenti che le comunità hanno a disposizione.

Una visione laica significa mettere a fattor comune tutto ciò che può essere utile per le nuove generazioni".

"Il Patto - ha proseguito il prefetto - potrà incidere nella misura in cui, nella gratuità, ognuno può dare il massimo di se stesso e avere a cuore il futuro del proprio abitato. Se noi non abbiamo la sensibilità di avere a cuore il futuro dei nostri abitati, ecco il Patto non potrà avere una incidenza notevole". "Ma io sono convinto che grazie alla forza con cui i sindaci, i parroci e i soggetti coinvolti stanno affrontando questa sfida, unitamente a monsignor Battaglia, questa nuova consapevolezza possa davvero creare le condizioni perché il Patto possa incidere. E deve incidere dove vi sono situazioni di criticità, disagio e degrado, aggregazioni di giovani che spesso degenerano", ha aggiunto, facendo riferimento alla rissa sulla spiaggia a Ercolano. "Noi dobbiamo evitare che queste situazioni complessive - ha concluso di Bari - possano degenerare e, per non degenerare, i giovani hanno bisogno di essere accompagnati attraverso strutture di valori capaci di scavare dentro. Quando una struttura di valore ha questa capacità, allora significa che abbiamo dato autonomia strutturale a delle persone perché abbiano il senso della comunità e del bene della comunità".



