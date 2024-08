Patto educativo contro la devianza minorile e la criminalità

Firmato il Patto educativo di comunità per prevenire fenomeni di povertà educativa, dispersione scolastica e disagio formativo. Ad un tavolo in Villa Bruno a San Giorgio a Cremano ne hanno discusso il prefetto di Napoli Michele di Bari, e i sindaci dei quattro Comuni: San Giorgio a Cremano (Giorgio Zinno), Portici (Vincenzo Cuomo), Ercolano (Ciro Buonajuto), San Sebastiano al Vesuvio (Giuseppe Panico) alla presenza di rappresentanti della Chiesa (Gennaro Pagano, delegato dall'arcivescovo di Napoli Mimmo Battaglia) parroci e forze dell'ordine.

Il Patto - è emerso nel corso dell'incontro - intende restituire centralità culturale, civile ed amministrativa alla questione educativa intesa come responsabilità dell'intera comunità, promuovere legalità e prevenire la devianza minorile e la criminalità. Inoltre, mira a valorizzare e a mettere a sistema le esperienze educative e le risorse del territorio, in stretta connessione tra istituzioni scolastiche, Comuni, organizzazioni della società civile, del terzo settore e del volontariato e delle istituzioni religiose.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA