Parigi: Taddeucci di bronzo, è festa alla Canottieri Napoli

"Oggi è un giorno di festa per il Circolo Canottieri Napoli, la nostra atleta, Ginevra Taddeucci, ha conquistato il bronzo nella 10 km in acque libere alle Olimpiadi di Parigi". Con queste parole il presidente del circolo del Molosiglio, Giancarlo Bracale, saluta il bronzo della nuotatrice fiorentina.

"Ha affrontato con tenacia, coraggio e cuore le correnti della Senna - osserva - non ha mai mollato ed ha ottenuto un risultato storico per il nuoto. Siamo molto orgogliosi di questo risultato. La nuotatrice Ginevra Taddeucci, atleta dei Circolo Canottieri Napoli, laureatasi lo scorso anno campionessa mondiale nella staffetta 4/ 1500 metri, ha vinto la medaglia di bronzo nella 10 km in acque libere alle Olimpiadi di Parigi. Una gara molto dura, difficile , disputata nelle tanto discusse acque della Senna. Ginevra ha messo in evidenza eccezionali doti; forza, determinazione, intelligenza tattica, caparbietà".

"Il CCN - prosegue Bracale - è in festa, celebra ancora una volta un successo olimpico, conferma la capacità di vincere sempre e di rappresentare una perenne fucina di campioni, di avere una fantastica scuola nelle varie discipline sportive. La storia del CCN lunga 110 anni è costellata di eccezionali imprese sportive, impareggiabili successi tali da imporsi all'unanime ammirazione e rendere il nostro circolo uno dei più vincenti al mondo. Aspettiamo come da tradizione, Ginevra, al circolo per festeggiare con lei, tutti i soci e i nostri atleti questa magnifica medaglia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA