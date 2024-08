Obiettivo Lavoro, pubblicato avviso 2/a edizione del progetto

E' stato pubblicato l'avviso per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse per la realizzazione di progetti per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere, "Obiettivo Lavoro" - II Edizione. Lo riporta in una nota il Comune di Napoli.

Le risorse finanziarie al momento disponibili sono pari a 150.000 euro. L'avviso è stato promosso dall'assessorato allo Sport e alle Pari Opportunità per contrastare il fenomeno della violenza di genere, che ha ormai assunto i connotati di emergenza sociale. L'amministrazione comunale, per tale motivo, ha deciso di potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza, sole o con figli minori.

La manifestazione d'interesse consente l'attivazione di tirocini extra-curriculari, favorendo l'autonomia economica e lavorativa delle donne vittime di violenza di genere e l'inserimento/reinserimento lavorativo.

L'avviso - si spiega - è rivolto a sostenere le donne, residenti o domiciliate nel Comune di Napoli, che stanno svolgendo e/o terminando percorsi di protezione, certificati dai centri antiviolenza/case di accoglienza, unitamente ai servizi sociali territorialmente competenti.

"Da sempre il Comune di Napoli - ricorda l'assessore Emanuela Ferrante - è impegnato nel contrasto alla violenza di genere, con azioni concrete, anche a supporto dei soggetti che operano in favore delle donne vittime di soprusi, in quanto, ancora troppo spesso, la mancanza di autonomia economica e lavorativa impedisce alle vittime la fuoriuscita dalla spirale di violenza quotidiana. Proprio per questo motivo, abbiamo scelto di destinare (come già fatto in precedenza con la prima edizione, che ha avuto buoni riscontri) risorse finanziarie per consentire alle donne, che partano da condizioni di svantaggio, di essere affiancate in un percorso formativo e di inserimento lavorativo che agevoli la realizzazione personale e professionale. In tal modo, vogliamo arginare il rischio di generare una ulteriore fascia di utenza, ad alto rischio di povertà ed esclusione sociale. Una fonte di reddito è tappa fondamentale per conquistare l'autonomia e per le nostre donne ci impegneremo sempre in prima linea".

Per maggiori informazioni: https://acquistitelematici.comune.napoli.it/PortaleAppalti/it/pp gare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.a ction¤tFrame=7&codice=G01742&_csrf=DMFX02UZASY2UK7BC4K1DVX 077L2DYW0



Riproduzione riservata © Copyright ANSA