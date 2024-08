Molestie sessuali su turista a Forio, indagano carabinieri

Saranno i carabinieri ad accertare la verità sull'episodio denunciato ieri pomeriggio da una turista in vacanza ad Ischia che afferma di essere stata vittima di molestie sessuali.

La donna, una 25enne che soggiorna in un albergo del centro del comune di Forio, si è rivolta ai militari raccontando di essere stata aggredita, la notte precedente, da uno sconosciuto.

La denuncia è arrivata dopo il ricovero in ospedale, resosi necessario dopo che la 25enne si è sentita male ed è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari dell'ospedale Rizzoli.

Dalle prime ricostruzioni della vicenda sembra che un uomo avrebbe provato ad approcciare la giovane molestandola ma questa sarebbe riuscita a sfuggirgli. Le indagini dei carabinieri vengono condotte anche visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nella zona dove la 25enne ha raccontato di essere stata aggredita.



