Martusciello, per Napoli con FI un big della società civile

"Manfredi sarà ricandidato a sindaco di Napoli? Bene, siamo pronti alla sfida. Un civico lo batterà". Così il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello, dopo che sulle colonne del 'Corriere del Mezzogiorno' di oggi l'attuale primo cittadino, Gaetano Manfredi, ha manifestato l'intenzione di volersi ricandidare alla scadenza del suo mandato.

"Abbiamo avuto la disponibilità - l'annuncio di Martusciello - di uno dei migliori nomi della società civile napoletana, una persona la cui storia racconta l'amore per la città". "Siamo pronti - conclude il numero uno degli azzurri campani - a costruire una coalizione civica per ridare a Napoli finalmente un primo cittadino che conosca e ami la città".



