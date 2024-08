Marcinelle: Oliviero, un pensiero a tutte le vittime del lavoro

"A 68 anni da quella terribile tragedia, rivolgiamo il nostro pensiero a tutte le vittime del lavoro. Il loro sacrificio ci impone un impegno morale e civile: lavorare instancabilmente per condizioni di lavoro più sicure e umane per tutti e al contempo per un'accoglienza dignitosa per chi cerca rifugio e opportunità nel nostro paese". Così il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, in occasione della giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo legata all'evento di Marcinelle in cui persero la vita 136 italiani.

"L' 8 agosto 1956 - ricorda Oliviero - uno scoppio nella miniera di carbone del "Bois du Cazier" a Marcinelle procurò la morte a 262 minatori, 136 dei quali provenienti dalle nostre regioni, in gran parte da Campania, Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino e Veneto. Quel terribile evento - ricorda Oliviero - mise l'Italia faccia a faccia con le penose condizioni nelle quali versavano i nostri connazionali, costretti a lavorare lontani dai propri affetti, tra mille rischi ed innumerevoli disagi".



