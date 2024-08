Ischia, per la ricostruzione passi avanti ma ancora inadempienze

Per la ricostruzione post calamità di Casamicciola arriva una accelerazione, col taglio dei contributi erogati agli sfollati in fitto che non hanno ancora presentato i progetti di ricostruzione. Lo ha comunicato il Commissariato alla Ricostruzione dopo la chiusura dei primi termini, fissati al 31 luglio, rivolti ai percettori del Contributo di Autonoma Sistemazione (Cas), proprietari di case danneggiate da sisma e alluvione per i quali non esistono impedimenti alla ricostruzione.

Sulla piattaforma informativa "Ge.di.si" sono state presentate 90 domande in tre mesi, di cui 43 con richiesta definitiva di contributo, un dato che rappresenta quasi il 40% delle richieste totali di contributo pervenute in oltre due anni, per un totale di 107 istanze. Si tratta di numeri importanti, che rappresentano una netta inversione di tendenza nel processo della ricostruzione privata ma che ancora non bastano: restano ancora 84 famiglie inadempienti (42 a Casamicciola, 38 a Lacco Ameno e 4 a Forio) per le quali si attiveranno i procedimenti di sospensione del Cas e di potere sostitutivo da parte del Commissario.

E' stato lo stesso Commissario straordinario a notificare ieri, con una lettera ai cittadini e per conoscenza ai loro sindaci, l'avvio dei procedimenti di sospensione del contributo e dell'intervento sostitutivo, che saranno conclusi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della missiva. I soggetti interessati avranno a disposizione 20 giorni per la presentazione di memorie scritte e documenti. Se entro questo periodo i cittadini inadempienti regolarizzeranno la loro posizione si provvederà al ripristino del CAS e non si darà seguito all'intervento sostitutivo.



