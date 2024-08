Il prefetto di Napoli, "più controlli in mare a Capri"

Nel corso della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, nell'ambito degli ormai consueti controlli a mare, si è deciso, tra l'altro, di rafforzare i servizi di vigilanza e controllo delle acque antistanti i Faraglioni e in prossimità delle coste dell'isola di Capri, a tutela delle persone e dell'ambiente, per evitare che si possano ripetere le violazioni alla normativa in materia riscontrate nei giorni scorsi.

In particolare, nel corso della riunione, alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti delle Capitanerie di Porto ed il sindaco di Capri, si è auspicato, in prospettiva, di prevedere misure di interdizione fisica all'area mediante l'apposizione di cime galleggianti.



