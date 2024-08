Il documentario su Angelo Vassallo proiettato in Giappone

Il documentario "Quel che Resta", che racconta la storia di Angelo Vassallo, sarà trasmesso in Giappone dove è selezionato per l'Osaka Film Festival.

Realizzato in collaborazione con Luca Pagliari, questo docufilm rappresenta un omaggio al "sindaco pescatore" di Pollica e un riepilogo delle attività svolte dalla Fondazione a lui dedicata.

"Portare 'Quel che Resta' sul palcoscenico internazionale - si legge in una nota della Fondazione - è un modo per preservare e diffondere la storia di Angelo Vassallo, una storia che a Pollica alcuni hanno tentato di cancellare, rivelando così la loro vera natura al mondo. Il nostro documentario non è solo una cronaca dei terribili eventi che seguirono il 2010, ma è anche un appello per la giustizia, rivolto non solo ad Angelo, ma a tutte le vittime di un sistema corrotto". "Angelo Vassallo, definito un 'profeta' dalla stampa internazionale, era - sottolinea ancora la Fondazione - un visionario che ha lanciato la rivolta dei piccoli pescatori, resuscitato il porticciolo del villaggio, rilanciato la filiera dell'oliva del Cilento, e promosso un'ecologia integrata. Con idee che ebbero eco a livello europeo, mirava a conciliare urbanizzazione, protezione dell'ambiente e sviluppo locale. Istituì un Museo vivo del mare e nel 2010 firmò un'ordinanza che introduceva multe per chi gettava mozziconi di sigaretta a terra, dimostrando un impegno per l'ambiente e la legalità che ha portato Pollica a essere premiata da Legambiente e dal Touring Club. Vassallo, sindaco per tre mandati e presidente della Comunità del Parco, si è fatto promotore dell'inclusione della dieta mediterranea tra i Patrimoni orali e immateriali dell'umanità. La speranza è che questa proiezione possa rappresentare un passo importante verso la completa verità su chi ha tolto la vita a Angelo e sui veri responsabili di questa tragedia".

"La memoria di Angelo vive attraverso questo film e attraverso il nostro continuo impegno per la giustizia e la verità", dichiara Dario Vassallo, presidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore. "Ringraziamo tutti coloro che ci sostengono in questo percorso arduo ma necessario, e siamo fiduciosi che l'eco di questa storia possa raggiungere e sensibilizzare sempre più persone in tutto il mondo."



Riproduzione riservata © Copyright ANSA