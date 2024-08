Esplode ordigno, auto distrutta a Torre del Greco

Un'esplosione e un'auto distrutta dal fuoco: i carabinieri indagano sull'incendio causato da un ordigno rudimentale che ha mandato in fumo una Maserati parcheggiata in strada a Torre del Greco. Il fatto si è verificato la scorsa notte nella zona di corso Garibaldi, a ridosso del porto della città vesuviana.

Qui, attorno alle 2, i residenti sono stati svegliati da un boato: i primi ad affacciarsi da finestre e balconi hanno potuto notare la vettura avvolta dalle fiamme. Immediata è scattata la segnalazione ai vigili del fuoco, che sono giunti sul posto insieme ai militari dell'Arma. Dopo avere spento il rogo, le forze dell'ordine hanno appurato che l'incendio che ha completamente distrutto il veicolo sarebbe scaturito da un ordigno rudimentale posizionato da ignoti sotto la macchina.

In corso le indagini per provare a provare a risalire agli autori del raid: recuperate le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, sarà ascoltato il proprietario della vettura.



