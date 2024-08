Crollo Scampia: prefetto Napoli, sfollati gridano giustizia

"Noi dobbiamo accompagnare queste persone ad avere un futuro perché non sono numeri ma anime che gridano giustizia, libertà e la possibilità di vivere in un alloggio dignitoso". Così il prefetto di Napoli, Michele di Bari, in merito alla situazione degli sfollati della Vela celeste, dove lo scorso 22 luglio ha ceduto un ballatoio causando tre vittime e alcuni feriti, tra cui sette bambine.

Proprio ieri, il Consiglio dei ministri ha varato una norma ad hoc per sostenere la sistemazione autonoma degli sfollati.

Norma che - ha sottolineato il prefetto - "va incontro alla necessità di evitare disagio e criticità e agevolerà molto anche l'uscita di quanti sono ancora nell'Università di Scampia. La scommessa è stata vinta - ha aggiunto - perché la norma c'è e c'è già anche la possibilità da parte del Comune di erogare le prime tre mensilità del contributo messo a disposizione dall'amministrazione. Mi pare che tutto stia funzionando bene".

Nei giorni scorsi il rettore della Federico II, Lorito, aveva indicato come deadline per lasciare la sede universitaria il giorno 15 agosto. "Il termine indicato - ha affermato il prefetto di Bari - mi sembra congruo, ma verifichiamo giorno per giorno, ma già ora i numeri sono fortemente diminuiti".

Il prefetto ha posto l'accento sulla necessità di avere "particolare attenzione" per le fragilità e le disabilità: "situazioni su cui - ha evidenziato - dobbiamo concentrare la massima attenzione". Rispetto alla decisione del Comune di Napoli di mettere a disposizione delle famiglie delle tre vittime un bene confiscato alla criminalità, di Bari ha affermato: "Ho visto di buon grado questa attenzione mostrata dall'amministrazione e mi risulta che il Comune stia facendo uno screening molto approfondito per quanto riguarda l'utilizzo dei beni confiscati e sulla possibilità che ne possano essere reperiti altri perché l'esigenza abitativa a Napoli è sotto gli occhi di tutti".



