A Forio una spiaggia libera con ausili per i diversamente abili

Inaugurata oggi, a Forio, la nuova spiaggia libera attrezzata con ausili per persone a mobilità ridotta, alla presenza dei rappresentanti delle associazioni dei diversamente abili.

Il nuovo arenile pubblico dispone di docce, spogliatoio e servizi igienici di cui uno dedicato alle persone diversamente abili ed è dotato anche di 2 sedie Job per accompagnare chi ha difficoltà di deambulazione direttamente in acqua dal proprio ombrellone, attraverso le passerelle omologate per le sedie a rotelle.

"Oggi abbiamo compiuto un passo verso la civiltà ma lo sforzo per rendere Forio a misura di tutti va avanti: questo è solo l'inizio", ha affermato il sindaco del comune isolano Stani Verde che ha annunciato l'intenzione di dotare di ausili per i diversamente abili anche le altre spiagge libere di Forio.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA