Oltre 200 panetti hashish in un veicolo abbandonato, sequestrati

Sotto alcuni cartoni per prodotti da forno, nascondeva centinaia di panetti di hashish il veicolo commerciale abbandonato in strada a Sant'Antimo che ha attirato su di sé la curiosità dei passanti che hanno chiesto l'intervento dei carabinieri.

Il veicolo aveva la portiera spalancata. Del proprietario nessuna traccia. Dal bagagliaio un odore molto acre.

Un passante chiama il 112 innescando l'intervento dei carabinieri della tenenza di Sant'Antimo e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Giugliano. La sorpresa è evidente quando sotto ad alcuni cartoni per trasportare prodotti da forno emergono i panetti di hashish.

Sono 226 in tutto, 22 chili e mezzo di stupefacente.

Scatta il sequestro con i militari che sono già al lavoro per rintracciare e identificare chi ha lasciato incustodito un van con un carico così prezioso.



