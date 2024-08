Gazzelle il 9 agosto all'Arena dei Pini di Baia Domizia

Dopo un tour nei palasport e un concerto in un'Arena di Verona totalmente sold out, Gazzelle è pronto a calcare il palco dell'Arena dei Pini di Baia Domizia venerdì 9 agosto per la sua tournée estiva. Oltre agli appuntamenti estivi, Gazzelle recentemente ha svelato anche due importanti e speciali eventi per l'estate del 2025: il 7 giugno al Circo Massimo di Roma e il 22 giugno allo Stadio San Siro di Milano. Gazzelle è una delle voci più amate e sincere della sua generazione. Le sue canzoni contano oltre un miliardo di stream, 25 dischi d'oro e 27 dischi di platino. Il suo mondo comunicativo è schivo e malinconico, ma da sempre multiforme e imprevedibile. Gazzelle si è preso, in questi anni, con i suoi quattro album Superbattito (2017), Punk (2018), Ok (2020) e Dentro (2023), l'amore degli ascoltatori e l'affetto trasversale dei suoi fan. Ha collaborato, tra gli altri, con artisti come Marco Mengoni, thasup, Fulminacci e Noyz Narcos.



