Fondazione Bellisario, contest per le startup femminili

Tutte le startup al femminile d'Italia chiamate a partecipare al contest lanciato dalla Fondazione Marisa Bellisario. In occasione della 24ª edizione di Donna Economia & Potere, il Seminario della Fondazione Marisa Bellisario, in calendario a Roma il 18 e 19 ottobre 2024, infatti, avrà luogo "B-Factor", contest dedicato alle startup al femminile, giunto alla IV edizione. Sono state invitate tutte le donne che abbiano fondato o intendano dar vita a una nuova realtà organizzativa, sia essa azienda o entità non-profit, a candidarsi. La selezione delle candidature privilegerà le startup innovative ma verranno accolti e premiati anche progetti d'impresa tradizionale. Le candidature pervenute saranno selezionate da un Comitato tecnico-scientifico per essere ammesse a "B-Factor", che avrà luogo a Roma la mattina del 19 ottobre presso il Salone del Commendatore nel Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia.

Le candidature sono personali, e non aziendali, e verranno valutate in base ai seguenti criteri: Leadership, Determinazione ad affrontare sfide di innovazione e Responsabilità. Le candidature vanno inviate entro il 2 settembre 2024 a info@fondazionebellisario.org.

"Siamo - ha detto Elena Salzano, referente per la Campania della Fondazione Bellisario - a caccia di donne che abbiano il "B-Factor", ossia quel talento femminile che, promuovendo l'innovazione e la leadership, dia vita a nuove realtà organizzative, sia aziende che non-profit. Per le candidature saranno privilegiate le startup innovative ma verranno accolti e premiati anche progetti d'impresa tradizionale. Come referente regionale della Fondazione Bellisario, esorto tutte le donne della Campania a farsi avanti entro il 2 settembre per essere valutate dal Comitato tecnico scientifico di esperti e poter partecipare poi all'evento di Roma del 19 ottobre a Roma durante la 24ª edizione di "Donna Economia & Potere".



