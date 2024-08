Allevamento abusivo di capre su un terreno comunale

Un allevamento abusivo di capre è stato scoperto su un terreno comunale in località Conca di Agnano da agenti dell'Unità Operativa Ambientale della Polizia locale, in collaborazione con il personale dell'unità operativa di Veterinaria della Asl. Sul terreno pascolavano 32 ovini. La Polizia locale ha deferito il responsabile - all'Autorità giudiziaria sia per l'invasione abusiva del suolo di proprietà comunale sia per illeciti di natura sanitaria come la non identificazione dei capi e la tracciabilità delle carni.



