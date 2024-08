Aggredisce infermiera e poi i carabinieri, arrestato un 30enne

Ha danneggiato alcune suppellettili, poi ha aggredito un'infermiera e infine i carabinieri. Un uomo di 30 anni è stato arrestato dai militari per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, lesioni a personale esercente professione sanitaria e interruzione di pubblico servizio. Il 30enne, di origine nordafricana, era stato portato in evidente stato di agitazione da un'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli. Qui sono poi intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli.

Per l'infermiera, colpita con un caldio all'addome, lesioni guaribili in 5 giorni. I carabinieri se la caveranno con 7 e 20 giorni di prognosi.



