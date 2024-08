Ad Avellino acqua inquinata, stop all'erogazione in centro

"Presunte alterazioni delle caratteristiche organolettiche". Dal primo pomeriggio un intero e popoloso quartiere al centro di Avellino, in via Manlio Rossi Doria, è senz'acqua dopo l'ordinanza del sindaco Laura Nargi che, sulla base di una comunicazione da parte dell'Alto Calore, ha disposto il divieto di utilizzare l'acqua per usi potabile e alimentare.

La società ha disposto immediati controlli gestionali e effettuato prelievi insieme al personale del dipartimento di prevenzione della Asl. Il divieto, in via precauzionale, verrà revocato all'esito degli accertamenti igienico-sanitari in corso.



