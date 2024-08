Tentò di scippare una studentessa, arrestato

Aveva tentato di scippare la borsa a una studentesa: dopo meno di un mese è stato identificato e arrestato dai carabinieri.

I fatti risalgono al pomeriggio del 12 luglio scorso quando, a Napoli, tra via Claudio e Piazzale V. Tecchio, mentre la ragazza passeggiava con un'amica, l'umo ha cercato di strapparle con violenza la borsa.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli, hanno permesso di raccogliere "gravi e diversi indizi" a carico dell'indagato: in particolare, grazie alla visione dei filmati degli impianti di videosorveglianza della zona, si è potuto risalire al veicolo utilizzato dal malvivente per compiere la rapina e, poi, ad identificarlo. L'uomo, un trentaquattrenne di Napoli, è stato riconosciuto sia dalla vittima, sia da un testimone. Nei suoi confronti è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare, eseguita ieri dai carabinieri di Fuorigrotta. E' accusato di lesioni personali aggravate e tentata rapina.



