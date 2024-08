Sorpresi con la droga, la Polizia arresta 4 giovani a Napoli

Quattro giovani - uno di Pozzuoli e gli altri di Napoli, due di 17 anni e due di 19 - sono stati arrestati dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti risalgono alla notte scorsa quando gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia hanno visto i quattro, nei pressi del Centro direzionale, seduti su una panchina che conabulavano tra loro. Insospettiti dal loro atteggiamento, i poliziotti li hanno raggiunti e controllati: in uno zainetto c'erano 23 panetti e in un borsone altri 36, per un totale di circa 6 chili di hashish, 700 grammi di marijuana, 15 grammi di cocaina, 2 bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e la somma di circa 10.000 euro in banconote di vario taglio. I poliziotti hanno quindi esteso il controllo presso le abitazioni degli indagati. A casa di uno di essi, un 17enne, hanno rinvenuto, ben nascosti, altri 4 panetti e tre bustine di hashish del peso complessivo di circa 340 grammi, 2 buste di marijuana del peso di 16 grammi, un bilancino di precisione e 385 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA