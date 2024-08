Rissa per l'eredità, cinque arresti nell'Avellinese

Botte da orbi in un condominio di Cervinara, in provincia di Avellino, tra due nuclei familiari imparentati tra loro che da tempo erano ai ferri corti. Due donne e tre uomini, di età compresa tra i 32 e i 76 anni, si sono affrontati con mazze da baseball e tubi di ferro. La furiosa rissa sarebbe stata originata da interessi ereditari.

Prima che le cose potessero precipitare sono intervenuti i carabinieri che hanno separato i contendenti per i quali è scattato l'arresto per rissa aggravata: d'intesa con la Procura di Avellino sono stati trasferiti ai domiciliari. Per lo stesso reato sono state denunciate altre due persone che sono state accompagnate in ospedale a Benevento per le ferite riportate.





