La Reggia di Caserta aperta anche a Ferragosto

La Reggia di Caserta sempre aperta dal 14 al 19 agosto, Ferragosto compreso ovviamente. Dalla Cappella Palatina agli Appartamenti reali, con le Sale di Astrea, Marte e Trono recentemente restaurate, alla Gran Galleria, intera ala restituita da marzo scorso per la prima volta alla fruizione pubblica, dove sono in corso le mostre "Visioni" e "Marco Bagnoli. La pietra il sol rivegga alla Reggia di Caserta".

"Visioni" racchiude le due campagne fotografiche realizzate da Luciano D'Inverno e Luciano Romano. Filo rosso: Luigi Vanvitelli e la sua opera, tra architettura e paesaggio. Le collezioni raccontano l'opera, il genio creativo e l'ingegno illuminato di Vanvitelli.

Il progetto "Marco Bagnoli. La pietra il sol rivegga alla Reggia di Caserta", selezionato attraverso il Bando di Valorizzazione partecipata della Reggia di Caserta, è organizzato dalla galleria torinese Giorgio Persano e da Studio Trisorio. Nel III cortile è esposto il progetto site-specific, "Locus Solis", installazione alta quasi cinque metri, mentre nelle sale della Gran Galleria, altre undici opere attendono il pubblico.

Resterà aperto anche il Parco Reale che, con i suoi 123 ettari, è pronto ad accogliere i visitatori offrendo ampi spazi di frescura. All'interno del Bosco vecchio e della Pineta, sui margini destro e sinistro della parte iniziale del Parco reale, è possibile beneficiare dalla ricca vegetazione del Museo verde della Reggia di Caserta e anche concedersi momenti di relax sulle praterie ombreggiate. Visitabile per tutto il periodo, poi, il prezioso Giardino Inglese, alla sommità del Parco reale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA