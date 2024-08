Incendi, ancora roghi sul monte Partenio e a Sala Consilina

Ancora roghi in provincia di Avellino dopo l'incendio che ha distrutto cinque ettari di bosco del monte Partenio tra sabato e domenica scorsi. Nuove fiamme hanno interessato la montagna nel territorio di Mercogliano. A fuoco sterpaglie e aree boschive. Sono intervenute tre squadra dei Vigili del Fuoco di Avellino che hanno lavorato fino a sera.

Distaccamenti impegnati a Montoro, Montefredane, Montefalcione, Nusco e Chiusano San Domenico.

Continua da ben quattro giorni l'incendio in località San Raffaele di Sala Consilina, nel Salernitano, che sinora ha distrutto circa 70 ettari di superficie boscata. Dalle prime ore di questa mattina operano sul fronte sud del rogo un canadair, un elicottero, diverse squadre antincendio della Comunità Montana Vallo di Diano e numerosi volontari. Si spera che nella giornata di oggi vengano spenti gli ultimi focolai. Nelle giornate di sabato e domenica scorsi si sono vissuti momenti di panico: si è rischiato più volte che le fiamme coinvolgessero il centro abitato. Sulle cause del rogo indagano i carabinieri della locale stazione.



