Marito, moglie e figlioletta di cinque anni a bordo dello stesso scooter, senza casco: all'alt dei carabinieri il 23enne alla guida non si ferma, spinge sull'acceleratore e viene fermato dopo oltre due chilometri. E' accaduto a Torre del Greco (Napoli). La pattuglia della locale sezione radiomobile non si è fatta seminare e alla fine Vincenzo Virgi, che conduceva lo scooter, è stato arrestato ai domiciliari per resistenza a pubblico ufficiale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA