Controlli in mare nel fine settimana, 227 natanti sanzionati

Sono stati 227 i natanti sanzionati per violazione del Codice della navigazione e due quelli sequestrati nell'ambito dei controlli effettuati nel corso del fine settimana, come disposto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, nel corso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

I "serrati servizi di controllo a mare", come sottoluinea la prefettura, si sono svolti nel golfo di Napoli ed hanno coinvolto la Capitaneria di Porto, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Metropolitana.

Complessivamente sono stati controllati 349 tra natanti e imbarcazioni, oltre a 528 persone, di cui 10 sottoposte anche ai test etilometrici.

L'attività messa in campo proseguirà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, "con un ampio dispiegamento di tutte le Forze impegnate sulle vie del mare, al fine di contrastare ogni forma di illegalità e garantire la sicurezza di bagnanti, diportisti e sportivi".



