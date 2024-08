Auto si ribalta, conducente morto e passeggera in ospedale

Un uomo di 41 anni, Nunzio Gelsomino, di Napoli, è morto in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Qualiano, lungo la circumvallazione esterna.

Come ricostruito dai carabinieri della locale stazione, l'uomo era alla guida di una vettura su cui era a bordo anche una 37enne di Sant'Antimo. Per cause in corso di accertamento l'auto è finita contro lo spartitraffico e poi si è ribaltata, terminando la corsa contro il cancello di una abitazione. Il conducente è deceduto sul colpo mentre la donna è stata trasferita in codice giallo nell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli



