Armato di bastone aggredisce passanti lanciando sanpietrini

Armato di bastone ha aggredito i passanti lanciando verso di loro sanpietrini e ha danneggiato gli arredi urbani. Il fatto è accaduto ad Aversa, protagonista un 30enne di origine egiziana, che è stato arrestato dalla Polizia di Stato per danneggiamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L'uomo, in stato di agitazione, è stato rintracciato dai poliziotti della Squadra Volante del Commissariato di Aversa nel centro cittadino, dove più persone ne avevano segnalato la presenza molesta; alla vista degli agenti il 30enne ha tentato di sottrarsi al controllo, colpendo con calci e pugni i poliziotti che cercavano di contenerlo. Dopo aver tentato di scappare, è stato fermato e trasportato in commissariato.

Il 30enne è stato ammanettato e, all'esito del giudizio per direttissima, anche condannato. I poliziotti sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche.



