Air Campania, da Regione nuovi fondi per l'incentivo a esodo

La Giunta della Regione Campania ha approvato un nuovo programma di incentivo all'esodo nel settore del trasporto pubblico locale per il periodo 2024-2025.

L'iniziativa sarà finanziata con 7 milioni di euro provenienti dal Poc 2014-2020. Di questi 3,5 milioni di euro sono destinati ad Air Campania e Eav, mentre i restanti 3,5 milioni di euro sono riservati alle altre aziende del Tpl. Eventuali risparmi saranno utilizzati per finanziare le richieste di rimborso eccedenti di Air Campania ed Eav. E' quanto si legge in una nota di Air Campania.

Obiettivo dell'intervento, promosso dalla Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili, sotto la guida dell'Assessore Antonio Marchiello, è quello di agevolare l'esodo degli addetti prossimi alla pensione, favorendo il ringiovanimento del personale nelle aziende di Tpl.

"L'approvazione del programma è un ulteriore passo avanti verso un trasporto pubblico locale più efficiente e sostenibile.

La Regione Campania continua a compiere sforzi significativi nel settore. Grazie alla lungimiranza del governatore De Luca e alle strategie messe in atto dal presidente della commissione Trasporti, Luca Cascone, e dall'assessore Antonio Marchiello, questo intervento permetterà di potenziare l'efficienza gestionale attraverso l'ottimizzazione delle risorse e il rinnovamento del personale, assicurando anche un miglioramento nella qualità dei servizi offerti ai cittadini", ha dichiarato l'amministratore di Air Campania, Anthony Acconcia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA