Torna 'Restate a Napoli', 24 spettacoli dal 9 al 16 agosto

Torna, per la sua quarta edizione, la rassegna Restate a Napoli ancora una volta con la direzione artistica di Lello Arena. Dal 9 al 16 agosto piazza del Plebiscito ospiterà 24 spettacoli ad ingresso libero su prenotazione. Finanziata dal Comune di Napoli, e voluta dal sindaco Manfredi, la manifestazione offrirà ai turisti e ai cittadini spettacoli dal vivo con artisti di diversi generi e un forte richiamo a quelli partenopei. "Sono molto soddisfatto dell'iniziativa e del percorso tracciato da Napoli Città della Musica, conferma dell'impegno nel rilancio del comparto musicale e audiovisivo. Il palcoscenico di Piazza del Plebiscito vedrà la partecipazione, di nuovo, degli allievi dell'accademia diretta da Lello Arena, C.I.O.E.', un'opportunità concreta di formazione per i giovani talenti cittadini. Ed è questo un passaggio fondamentale per la valorizzazione e lo sviluppo di competenze nel settore. L'investimento nella formazione di nuovi talenti, progetto condiviso anche nella cornice di Cohousing Cinema Napoli, è parte di un percorso che sostengo con convinzione e che vede, allo stato attuale, i suoi frutti nel fermento culturale che anima la città", sottolinea Manfredi.

Le serate saranno presentate dall'attore Biagio Musella con gli interventi comici di Alessandro Bolide e del trio "Gli Ancora No" con special guest Massimiliano Gallo e Vincenzo De Lucia in interventi tra teatro d'autore e comico. Poi spazio a tanta musica con il Premio Oscar Nicola Piovani, il fenomeno nazionale dell'urban jazz Serena Brancale, i ritmi latin ska del trombettista Roy Paci, la comicità surreale di Valerio Lundini, in scena con la sua live band, i concerti di diciotto tra bands e solisti partenopei e un Gala di Danza dell'ACSI. Infine il tributo a James Senese che torna ad esibirsi al Plebiscito dove incontrerà, dopo anni, Lello Arena. Tra i nomi di spicco della scena napoletana in programma troviamo le Ebbanesis, KamAak, Jovine con Francesco Di Bella, Zulù, Simona Boo, Andrea Tartaglia, Divieto di Swing e tanti altri.

"24 spettacoli in 8 giorni tra nomi nazionali affermati e tante promesse della musica di Napoli per passare poi per gli spettacoli della comunità d'arte C.I.O.E.' che chiude la sua attività di formazione nel teatro con la cornice più bella. E' prevista la presenza delle telecamere della piattaforma televisiva RaiPlay, in piazza con noi per documentare la conclusione dello straordinario percorso d'arte targato C.I.O.E.' che è diventato ora anche un nuovo format televisivo, pronto ad andare in onda dal 22 Ottobre. C.I.O.E.' sarà perciò il primo talent a tenere le sue finali a Napoli e in Piazza del Plebiscito", ricorda il direttore artistico Lello Arena.

Per partecipare è necessaria la prenotazione. Dal giorno 6 agosto (ore 15:58 - i numeri che Massimo Troisi e Lello Arena chiedevano a San Gennaro) gli utenti potranno prenotare i loro posti a sedere attraverso la piattaforma Etes al link https://www.etes.it/sale/list/10491/RestateaNapoli.



