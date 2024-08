Torna Bufala Fest, a Napoli dal 4 all'8 settembre

Cinque giorni all'insegna del gusto, dell'arte, dell'inclusione e del valore della diversità, a Napoli, a piazza Municipio, a pochi passi dai principali luoghi di interesse della città, con l'obiettivo di promuovere e valorizzare le peculiarità della filiera bufalina, legata al successo nel mondo della mozzarella ma che può dare di più con il sapore e le proprietà della sua carne: questo e molto altro ancora sarà "Bufala Fest - non solo mozzarella", la kermesse enogastronomica, giunta alla ottava edizione, che dal 4 all'8 settembre 2024 offrirà al grande pubblico stand di food che proporranno piatti realizzati esclusivamente con prodotti della filiera bufalina (latte, latticini, formaggi, carni, salumi, ecc.).

"Diversity & Inclusion" è il tema di Bufala Fest 2024, un argomento che si è posto anche in Italia come condizione essenziale per la crescita delle imprese e la promozione di efficienza e competitività. Nel percorso verso l'Agenda 2030 e verso i paradigmi della transizione ecologica non si può infatti prescindere dall'attenzione alle persone e dalla valorizzazione delle diversità, anche da un punto di vista dell'alimentazione.

Bufala Fest 2024, dopo la positiva esperienza del 2023, prevede un ampio cartellone con iniziative dedicate alle famiglie, laboratori tematici per adulti e bambini e show cooking dei grandi chef nell'Arena del Gusto; inoltre, talk dedicati al tema "Diversity & Inclusion" in programma tutti i giorni nell'area "Giardino delle Idee" con operatori del mondo food, esperti e rappresentanti delle istituzioni.

Tutti i dettagli della prossima edizione di "Bufala Fest - non solo mozzarella" saranno illustrati nel corso della conferenza stampa di presentazione, in programma lunedì 2 settembre 2024, alle ore 14:00, nel porto di Napoli, presso il Molo Angioino, a bordo della MSC World Europa, la nave fiore all'occhiello di MSC Crociere, partner di Bufala Fest - non solo mozzarella.

Considerata tra le navi più sostenibili al mondo, MSC World Europa è la prima nave della World Class, con 22 ponti, 47 metri di larghezza, 2.626 cabine e oltre 40.000mq di spazi comuni. La nave offre un vero e proprio mondo di esperienze diverse, andando oltre i confini di ciò che è possibile fare oggi a bordo e stabilendo un nuovo standard per l'industria delle crociere, in termini di design e tecnologie.

"Bufala Fest - non solo mozzarella" è organizzato da Crea Eventi, in collaborazione con l'associazione "Giardino delle Idee" e il consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop e con il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, della Regione Campania, del Comune e della Città Metropolitana di Napoli e del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura - Feampa.



