Due morti in due incidenti stradali nel Casertano

Una persona è morta in seguito ad uno scontro frontale avvenuto tra due auto sulla statale Sannitica nel comune di Valle di Maddaloni (Caserta). La vittima viaggiava in una delle vetture, ed è rimasta incastrata tra le lamiere delle auto; per liberarla sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Caserta, ma la persona una volta estratta era già morta. Si registrano altri feriti.

È la seconda vittima oggi sulla strada nel Casertano; un altro incidente mortale si è infatti verificato all'alba sull'autostrada A1 nel comune di San Nicola la Strada, dove un 43enne è deceduto dopo essere rimasto incastrato tra le lamiere del furgone su cui viaggiava. Dai primi accertamenti è emerso che il mezzo dove viaggiavano il 43enne ed altri passeggeri ha tamponato un altro furgone che lo precedeva; l'uomo è rimasto bloccato e sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta per tagliare le lamiere e liberarlo, ma quando lo hanno estratto era già deceduto. L'arteria stradale è rimasta chiusa per tutta la durata dell'intervento, con gravi ripercussioni sul traffico.

I vigili del Fuoco sono poi intervenuti nel pomeriggio sempre sull'A1 nel tratto del comune di Capua, per un'auto che, dopo aver tamponato un'altra vettura, ha saltato le barriere centrali finendo la sua corsa nella carreggiata opposta, dove fortunatamente non sono sopraggiunti subito veicoli; quelli arrivati hanno avuto il tempo di frenare. Ci sono stati alcuni feriti portati in ospedale.



