Incendi Monte Partenio, si indaga sulle cause

Una informativa dei carabinieri forestali del Comando provinciale di Avellino sarà consegnata in serata alla Procura del capoluogo irpino sugli incendi che dalla serata di sabato scorso hanno sconvolto un ampio costone del monte Partenio, riducendo in cenere almeno cinque ettari di area boschiva. Le indagini, al momento contro ignoti, dei militari guidati dal colonnello Fernando Sileo sono particolarmente mirate a relazionare potenziali inneschi trovati nella zona, micce ma anche mozziconi di sigarette, con l'origine dei roghi.

È certo comunque che le fiamme, che hanno lambito ristoranti e ville che si trovano lungo la statale che da Mercogliano conduce al santuario mariano di Montevergine, ma anche le stesse abitazioni del centro abitato in via Ammiraglio Ronca, non sono state originate da autocombustione. Soltanto nella tarda mattinata di oggi sono stati spenti gli ultimi focolai. Dalla serata di sabato oltre cento uomini di Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Comunità Montana e volontari, con l'intervento di due canadair, sono stati impegnati nelle operazioni spegnimento fino al trado pomeriggio di ieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA