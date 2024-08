Da Scampia al mare con i fondi donati dalla Fondazione Grimaldi

La Giunta comunale di Napoli, in seguito al crollo del ballatoio della Vela Celeste e all'evacuazione delle famiglie residenti nel complesso, ha attivato "tutte le misure necessarie - si legge in una nota - per assistere gli sfollati". In considerazione della situazione di forte disagio e del prioritario interesse di tutela dei minori viste le alte temperature registrate la Giunta ha deliberato l'accettazione di una donazione di 150mila euro da parte della Fondazione Grimaldi Ente Filantropico. La donazione in denaro ha lo scopo di finanziare l'organizzazione di un servizio estivo di trasporto da Scampia e ritorno con permanenza diurna per minori accompagnati da un familiare in località balneari campane. L'Area Welfare del Comune di Napoli si occuperà di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi volti a dar seguito alla procedura. Il servizio estivo, di cui la Giunta ha dichiarato l'interesse pubblico, coinvolgerà la platea delle Vele e, in particolar modo, i minori e si svolgerà nel mese di agosto e all'inizio di settembre.

Per aderire è sufficiente inviare un messaggio whatsApp al numero 347.7606678 indicando i nomi dei partecipanti e il periodo di partecipazione scelto.



