Controlli in mare a Sorrento, Ps eleva multe per 12mila euro

Ancora un fine settimana di controlli straordinari effettuati dagli agenti del Commissariato di Sorrento.

Da Vico Equense fino a Nerano, con l'ausilio delle Squadre Nautiche dell' Ufficio Prevenzione Generale e di personale della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, sono state identificate, via mare, 141 persone; per 5 di queste è stata avviata la pratica per l'irrogazione del foglio di via obbligatorio; sono state, altresì, controllate circa 40 imbarcazioni contestando 32 violazioni del Codice della Navigazione, per un importo complessivo di 12 mila euro.

Sulle strade della penisola sorrentina, nell'ambito dei servizi predisposti per il controllo del territorio, sono state identificate altre 123 persone, controllati 40 veicoli e contestate 2 violazioni del Codice della Strada.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA