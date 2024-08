Castellammare di Stabia torna balneabile. De Luca, "giornata storica"

Una "giornata storica" per Castellammare di Stabia: così la definisce il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto questa sera sul lungomare stabiese in occasione della revoca del divieto di balneazione in vigore da oltre 50 anni.

La balneazione è stata resa possibile grazie al lavoro di Regione Campania, Gori ed Ente Idrico Campano. "Torna balneabile la spiaggia antistante la Villa Comunale nell'ambito di un progetto che prevede la balneabilità di tutto il Golfo di Napoli", ha detto De Luca attorniato da un folto gruppo di cittadini.

"Stiamo facendo un miracolo perchè è in corso un progetto di bonifica, di realizzazione di reti fognarie, di collettamento delle acque che va da Portici a Torre del Greco e Torre Annunziata dove completeremo il lavoro alla foce del Sarno. Sono in corso e si stanno completando lavori di collettamento delle acque a Pimonte, a Gragnano. Sara' veramente un miracolo", ha dett ancora il governatore. Che ha aggiunto: "Avremo il Golfo più bello del mondo con sullo sfondo il Vesuvio, totalmente balneabile, con una spiaggia come questa di Castellammare che è larghissima. Qui si riesce a creare l'economia del mare. E questo nell'ambito di un programma di rilancio di tutta l'area vesuviana". Ad accogliere il governatore, il sindaco di Castellammare di Stabia Luigi Vicinanza che poco prima dell' evento si e' tuffato in acqua.

De Luca, nuovo ospedale Castellammare sarà un altro miracolo

A Castellammare di Stabia "è in corso in altro miracolo. Il nuovo ospedale: parliamo di 180 milioni di euro che la Regione investe": lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che in serata è stato sul litorale stabiese per la revoca del divietò di balneazione. De Luca ha aggiunto: "Da quanti decenni si parlava del nuovo ospedale di Castellammare? Abbiamo acquistato un'area nelle Terme per 18 milioni di euro. Abbiamo fatto la gara per la progettazione. Entro quattro mesi avremo il progetto da mettere a gara per il nuovo ospedale e per la demolizione dei vecchi immobili". "Se firmiamo l'Accordo di Coesione, su cui abbiamo perso un anno esatto - ha proseguito il governatore - avremo le risorse per la viabilità: c'e' qui un altro intervento da realizzare ed è la strada di collegamento del Monte Faito. Noi abbiamo cominciato un lavoro di recupero a Castellammare quando abbiamo inaugurato la funivia del Monte Faito. Decidemmo di farla seppur con importo non grandissimo di 4/5 milioni di euro, ma dal punto di vista simbolico è stato il primo intervento di riqualificazione a Castellammare di Stabia. Oggi possiamo essere soddisfatti".

De Luca, un mercato dei fiori tra i più grandi d'Europa

A Torre Annunziata, anche centro commerciale

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a proposito del rilancio dell'area vesuviana, ha annunciato che tra pochi mesi si inaugura a Torre Annunziata (Napoli) "il piu' grande centro commerciale d'Italia di fronte a Pompei". "Si realizza anche un mercato dei fiori - ha spiegato De Luca - che sarà uno dei più grandi d'Europa". E ha aggiunto: "Avremo attrattori turistici davvero importanti".



