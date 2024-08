Carabiniere fuori servizio salva uomo in mare,l'elogio di Meloni

"A Baia Domizia, un uomo in difficoltà in mare rischiava di annegare. Francesco Capuano, un carabiniere fuori servizio, è intervenuto con coraggio e senza esitazione, gettandosi in acqua per salvarlo e portandolo a riva. Alla riconoscenza della famiglia dell'uomo salvato, ha risposto: 'Non è un atto eroico per un carabiniere, ma una normalità assoluta'. Complimenti, Francesco". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Il salvataggio dell'uomo che stava annegando è stato raccontato sui social dalla moglie del militare, Ilaria Grimaldi. Sul gruppo Facebook 'Ami Baia Domizia', Ilaria ha scritto che ieri, "presso il Lido Mareblu, un uomo stava annegando... erano circa le 15.50 quando mio marito, tuffandosi e nuotando dove c'era acqua profonda, l'ha tirato in salvo. Ai ringraziamenti dei familiari mio marito ha risposto che è un atto non eroico per un Carabiniere ma di una normalità assoluta.

Sei una stella amore mio Francesco Caputo".

Sempre ieri in Campania, questa volta sul litorale di Mondragone, nel Casertano, un altro carabiniere libero dal servizio è stato protagonista di un gesto simile: insieme al figlio diciannovenne, bagnino di un lido nonchè studente universitario, ha salvato tre ragazzini in difficoltà mentre facevano il bagno nelle acque agitate.



