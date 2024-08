A Napoli apre il Mondadori Bookstore nella Galleria Umberto

Da oggi gli appassionati di lettura e di libri potranno recarsi nella Galleria Umberto dove ha aperto il Mondadori Bookstore. Dopo alcuni problemi, legati a pratiche amministrative, c'è stato il taglio del nastro alla presenza del sindaco, Gaetano Manfredi. "Ci sono state un po' di traversie amministrative con i vari enti - ha spiegato Manfredi - ma l'importante è che questo percorso, che noi come Comune abbiamo accompagnato, si sia concluso. Recuperiamo uno spazio molto importante dal punto di vista culturale, di animazione della Galleria su cui stiamo facendo un investimento significativo di riqualificazione. È un ulteriore passo verso una città che ha sempre più attenzione alla lettura, ai libri e agli aspetti culturali".

Il Mondadori Bookstore - MA di Napoli si sviluppa su una superficie di mille metri quadrati, con un'offerta di 148mila volumi dai grandi classici ai best seller, tra narrativa, saggistica e varia, dall'area We are Junior che include libri per bambini, giochi didattici e fiabe illustrate per stimolare la fantasia dei più piccoli, all'innovativo reparto dedicato al fenomeno dei manga e dei fumetti Just Comics, che strizza l'occhio alla Generazione Z. Con un affaccio sullo storico Teatro Salone Margherita, la libreria è caratterizzata da arredi che si armonizzano con l'atmosfera liberty del luogo, rispettando gli elementi architettonici del tempo e coniugandoli alla filosofia aziendale del MA: eco - friendly, smart e young.

La libreria ospita inoltre uno spazio dedicato alla musica e al cinema, ci sono aree book buvette, free coworking hub e reading space riservate alla lettura e allo studio, e ancora, uno spazio per enodegustazioni e uno riservato agli eventi, pronto a ospitare alcuni tra i personaggi più importanti del panorama artistico locale, nazionale e internazionale.

Il Mondadori Bookstore sarà aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle 20, il sabato fino alle ore 21. Per quanto riguarda la sistemazione di dehors all'esterno, sono in corso interlocuzioni con il Comune e la soprintendenza. A questo proposito, il sindaco ha riferito che è intenzione dell'amministrazione istituire un tavolo sull'occupazione di spazio pubblico nella Galleria "così che ci sia un piano concordato che sia compatibile con il valore storico della Galleria e con i vincoli della soprintendenza".



