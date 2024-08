Roghi nel Casertano, Vigili del fuoco e mezzi aerei in azione

Tutte le squadre e i mezzi dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Caserta sono impegnati dalla tarda serata di ieri in vari interventi di soccorso per roghi di vegetazione sulle montagne di Bellona, Vitulazio e Camigliano, e sulla montagna di San Felice a Cancello.

Sul posto, oltre le squadre del Comando casertano, sono arrivate anche le squadre dei Comandi provinciali di Campobasso e Napoli.

Molti ettari di macchia mediterranea sono andati distrutti con molte abitazioni salvate dal lavoro dei Vigili del Fuoco; per sopperire alla richiesta di interventi di soccorso, è stato richiamato anche il personale libero dal servizio.

A supporto delle squadre, dalle prime ore del mattino, si sono portati anche i mezzi aerei della flotta dei Vigili del Fuoco e mezzi aerei della direzione regionale Campania. Gli interventi sono tuttora in atto.



