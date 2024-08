Robert De Niro con lo yacht a Ischia, a pranzo sull'isola

È arrivato per pranzo, a sorpresa, su di un tender calato da un maxi yacht fermatosi nella baia di Cartaromana, ma è stato subito riconosciuto dai proprietari del 'Giardino Eden': Robert De Niro si trova in queste ore in vacanza ad Ischia ed ha pranzato nel ristorante beach club con vista sul Castello Aragonese.

Il grande attore, regista e produttore cinematografico americano è sceso a terra poco dopo le 13 con la moglie Tiffany Chen e la settima figlia, Gia Virginia, nata ad aprile dello scorso anno; insieme a loro anche la baby sitter ed un amico. La piccola comitiva è stata sistemata in un tavolo riparato dal sole non senza fatica, considerato che non avevano prenotato ed oggi il ristorante è sold out fin dalla mattina presto. De Niro ha ordinato un menù completo, con diverse specialità tipiche della cucina partenopea: dal gambero con kataifi e salsina alle erbe alle cozze alla griglia (piatto iconico della casa), alla bruschetta ai tre pomodori, passando per la parmigiana di melanzane (che lo chef Bartolo Regine prepara con la provola affumicata) agli gnocchetti di patate alla Nerano per finire con la piccola pasticceria tradizionale napoletana (riccia, frolla, babà, cannolo e ricotta, tartelletta alla frutta); ad accompagnare le portate un vino rigorosamente ischitano, il Vigna del Lume.

Niente selfie con i fan che lo hanno riconosciuto e che sono stati tenuti a bada, con garbo, dallo staff dell'Eden; alla fine De Niro si è concesso per una foto ricordo con i vicini di tavolo ed ha firmato il guestbook del ristorante, lasciando anche un commento ed un saluto. Terminato il pranzo l'attore e la famiglia sono andati via ma in questo caso via terra, allontanandosi con un taxi: mistero però su dove siano stati condotti.

De Niro non è certo l'unico vip in visita ad Ischia in questi giorni: venerdì, ad esempio, nelle acque davanti alla baia dei Maronti è stato avvistato il mega yacht di Laurene Powell, vedova di Steve Jobs, poi scesa a terra per andare a visitare il Castello Aragonese; accanto al suo Venus c'era anche lo Alvia, lo yacht di Steve Tisch, imprenditore e produttore cinematografico americano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA