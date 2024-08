Monica Sarnelli and friends, gli ospiti di "Una notte a Napoli"

Martedì 13 agosto, con inizio alle 21, nell'Arena Virgilio di Gaeta (Latina) Monica Sarnelli sarà protagonista in "Una Notte a Napoli", concerto spettacolo di storie di vita partenopea e canzoni di grandi autori italiani: Pino Daniele, Nino D'Angelo, Eduardo De Crescenzo, Sergio Bruni, Roberto Murolo, Domenico Modugno, Renato Carosone e altri ancora. Sul palco l'artista e la sua band, "Napoli Sound", composta da Alfredo Di Martino (piano, fisarmonica, armonica), Claudio Romano (batteria), Diego Imparato (contrabbasso, basso elettrico), Paolo Del Vecchio (chitarra, mandolino), e artisti partenopei di nascita o adozione, come Erminio Sinni. E ancora Gabriele Esposito, giovane cantante e chitarrista, ma già in evidenza, legato alla tradizione musicale partenopea e con uno sguardo rivolto verso la musica d'oltreoceano. E poi Gigi De Rienzo & Ernesto Vitolo, musicisti storici del Neapolitan Power e delle superband di Pino Daniele, con collaborazioni anche con Edoardo Bennato, Eduardo De Crescenzo, James Senese, Vasco Rossi, Eugenio Finardi, Teresa De Sio, Alan Sorrenti, Irene Grandi, Eugenio Bennato, Giorgia e altri.

Inoltre, sul palco ci saranno Marco Zurzolo, musicista, compositore, fondatore della "ZTL", che tra una lezione al Conservatorio (cattedra Jazz) e un concerto si occupa di progetti basati sulla contaminazione artistico-musicale, e Carlo Faiello, cantautore e musicista, direttore artistico de "La Notte della Tammorra" e del Centro di cultura Domus Ars, dal 1994 al 1998 componente delle Nuova Compagnia di Canto Popolare.

Fra i protagonisti della serata anche Maurizio Capone, cantante, percussionista e leader dei "BungtBangt", creatore di strumenti e di contenuti musicali a tutela dell'ambiente e delle aree disagiate, protagonista dagli anni Ottanta della scena new wave partenopea. E poi da ricordare Francesco Viglietti, cantante e interprete della canzone napoletana classica e folk, attore che recentemente è stato tra i protagonisti del musical "Musicanti", spettacolo tributo dedicato a Pino Daniele.

Inoltre, si esibirà Jerry Popolo, musicista che svolge dal 1985 attività professionale nel jazz e nella musica pop, presente come leader o come turnista in più di cinquanta dischi.

Tra i successivi impegni della stagione musicale di Monica Sarnelli, si segnala "Felicissima Festa" al teatro Augusteo di Napoli il 21 ottobre, concerto spettacolo con amici e colleghi dell'artista; e "Sirene, Sciantose, Malafemmene ed altre storie di donne veraci", spettacolo scritto da Federico Vacalebre per Monica Sarnelli, in scena al teatro Troisi dal 20 al 23 e dal 28 al 30 marzo 2025.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA