Masso su tangenziale, chiusa carreggiata in via precauzionale

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato nel primo pomeriggio una riunione d'urgenza a causa della chiusura della tangenziale dopo il cedimento di un costone roccioso contenuto dall'apposita rete protettiva.

Tangenziale spa ha chiuso la carreggiata direzione Monteruscello, tra l'uscita di Pozzuoli-Via Campana e Cuma, in via precauzionale.

La stessa tangenziale Spa, concessionaria della rete, sta effettuando le operazioni di rimozione del masso caduto e alla messa in sicurezza assieme agli enti competenti.

L'amministrazione comunale di Pozzuoli ha predisposto un dispositivo alternativo di traffico, che sarà eseguito con l' ausilio delle forze dell'ordine.



