La prefettura di Napoli rafforza i controlli in mare

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto oggi l'intensificazione delle attività di controllo e vigilanza delle forze dell'ordine e della Capitaneria di porto nel golfo di Napoli (misure già disposte in occasione del Comitato per l'ordine e la sicurezza dello scorso 11 giugno), tenuto conto della massiccia presenza di turisti.

Le attività, si legge in una nota della prefettura, sono finalizzate "alla prevenzione e repressione degli illeciti commessi in mare, anche a tutela della sicurezza dei cittadini e dei turisti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA