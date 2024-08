Incendio alle pendici del Vesuvio, in azione anche 2 Canadair

Anche un elicottero dei vigili del fuoco e due Canadair della Protezione civile nazionale sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato a Torre del Greco e che si sta estendendo verso il comune di Trecase, interessando le pendici del Vesuvio, nella zona che lambisce il Parco nazionale. Due abitazioni sono state evacuate in via precauzionale.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha riunito nuovamente nel corso del pomeriggio e da ultimo alle 20.00 il Centro coordinamento soccorsi per seguire "con la massima attenzione" le operazioni in corso, che vedono coinvolti i Vigili del fuoco, supportati da operatori della società regionale Sma e dai volontari della protezione civile regionale, la polizia locale dei comuni di Trecase e di Torre del Greco. Presenti sul posto anche i militari del Reparto Carabinieri tutela della biodiversità.

Il prefetto ha disposto la completa cinturazione della zona con le forze dell'ordine "a presidio della pubblica e privata incolumità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA