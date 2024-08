Fiamme nel Vallo di Diano, 'danno ambientale incalcolabile'

Due Canadair, due elicotteri di cui uno del tipo Erickson, e numerose squadre a terra: è la task force impegnata per spegnere il vasto incendio in corso da oltre due giorni in località San Raffaele di Sala Consilina, nel Salernitano.

Gli operatori non riescono ad arginare il fronte del fuoco che sinora ha distrutto decine di ettari di area boscata. La notte scorsa intorno alle 3 si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per evitare che le fiamme potessero raggiungere una zona abitata in località San Raffaele.

"È un danno ambientale incalcolabile - afferma il sindaco di Sala, Mimmo Cartolano - che subiremo per anni. Grazie di cuore a nome a chi sta lavorando per domare l'incendio".

Sul posto stanno operando tanti volontari, vigili del fuoco, agenti della Polizia Locale, squadre antincendio della Comunità Montana Vallo di Diano, agenti della Forestale e squadre della Protezione Civile Regionale.



